وفاة شيخ المترجمين العرب في موسكو

توفي في موسكو، عن 85 عاماً، الكاتب والمترجم العراقي المتخصص في الترجمة من اللغة الروسية إلى العربية، خيري الضامن .



وكان الراحل، المولود بمدينة البصرة بجنوب العراق، قد ترجم، على مدى أكثر من ستة عقود أبرز أعمال الكتاب الروس والسوفيت، نذكر من بينها:

- نضال العرب من أجل الاستقلال الاقتصادي - مولود عطا الله - دار التقدم - موسكو 1971 .

- التروتسكية خصم الثورة - سوبوليف - دار التقدم - موسكو 1974

- تفاقم الأزمة العامة للرأسمالية - تريبيلكوف - دار التقدم - موسكو 1975

- أسئلة وأجوبة عن الشيوعية - غ. ليسيتشكين وآخرون - دار التقدم - موسكو 1976 .

- بحوث سوفيتية في الأدب العربي - دار التقدم - موسكو 1978 .

- العناقيد الحمراء وقصص أخرى - فاسيلي شوكشين - دار رادوغا - موسكو 1984 .

- مصلح على العرش : قابوس بن سعيد سلطان عمان - سيرغي بليخانوف - دار الكتب والوثائق القومية - مصر 2004 .

- الحفرة - أندريه بلاتونوف - دار السؤال عام 2016

- الأشباح - اندريه بلاتونوف - دار السؤال عام 2016

- بحر الصبا - أندريه بلاتونوف - دار السؤال عام 2016

- الرسائل - فيودور دوستويفسكي 2017 .في عدة مجلدات

- الماركسية اللينينية وقضايا الحرب والجيش .

- أفراخ الوقواق - أناتولي بريستافكين - دار السؤال 2018 .

- فيودور دوستويفسكي ما له وما عليه - آنا غريغوريفنا - دار السؤال عام 2018

- الأرانب والثعابين - فاضل إسكندر - دار المدى 2020 .

⁃ الآباء والبنون - إيفان تورغينيف

⁃ سقطرى جزيرة الأساطير - فيتالي نعومكين

⁃ وعشرات المؤلفات الاخرى.

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وقد بدأ الضامن حياته الادبية، ناقداً ينشر في مجلة الآداب اللبنانية منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث تميّزت ترجمات شيخ المترجمين العرب في روسيا، بلغة عربية، تلامس النص الروسي، وتعكس بدقة روحية كبار الكتاب الروس، وأكثرهم صعوبة أمثال فيودور دوستويفسكي.

وظل الضامن حتى وفاته، مرجعاً موسوعياً لزملائه المترجمين العرب عن الروس، في المقاربات اللغوية العربية والروسية، حفاظا على روح النصوص الروسية المعروفة بخصوصياتها النادرة.

المصدر: RT