مهرجان "الجونة السينمائي" يكرم أحمد السقا

فاز الفنان المصري الشهير، أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، المقدمة من مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الخامسة 2021.

إقرأ المزيد

ومنح مهرجان "الجونة السينمائي" أحمد السقا هذه الجائزة، "اعترافا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين".

من جانبه، علق الفنان المصري على هذا الحدث قائلا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام..بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني..أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز، على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين".

وأضاف: "أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".

من جهتها، قالت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في المهرجان، تعليقا على فوز السقا بهذه الجائزة: "سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا..في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصا حول دعمه الهائل لصناعة السينما..لم يأبه حول حجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءا من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة، إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي".

عن حياته الفنية، وفق صحيفة "اليوم السابع:

الفنان أحمد السقا، نجل رائد مسرح العرائس في مصر، صلاح السقا، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ حياته المهنية بأدوار ثانوية قبل انطلاقته في التلفزيون في مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة؟"، المقتبس من رواية أنيس منصور، ومسلسل "نصف ربيع الآخر"، من بطولة يحيى الفخراني وإلهام شاهين.

على الصعيد السينمائي، اشتهر السقا من خلال التمثيل جنبا إلى جنب مع محمد هنيدي في الفيلم السينمائي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو الفيلم الذي قدم مفهوم "سينما الشباب" إلى الجمهور المصري من خلال اعتماده على مجموعة من الممثلين الشباب الذين أصبحوا الآن أكبر المشاهير على الساحة الفنية، حيث أصبح الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية في ذلك الوقت، ولا يزال يتصدر الرسوم البيانية كأعلى أرباح لفيلم مصري حتى الآن.

بالإضافة إلى ما سبق، يعد السقا رائد سينما الحركة الحديثة في الشرق الأوسط، ويشتهر بقيامه بمشاهد الحركة الخطيرة بذاته دون الاستعانة ببديل، وتضم مسيرته 11 فيلما سينمائيا ضخم الإنتاج، من بينها فيلم "أفريكانو" لعمرو عرفة، و"تيتو" لطارق العريان، و"إبراهيم الأبيض" لمروان حامد، و"المصلحة" لساندرا نشأت، و"مافيا"، وسلسلة أفلام "الجزيرة" لشريف عرفة، كما قدم أفلاما رومانسية ناجحة مثل فيلم "شورت وفانلة وكاب" لسعيد حامد، وفيلم "عن العشق والهوى" لكاملة أبو ذكري و"تيمور وشفيقة" لخالد مرعي ، وأفلامًا كوميدية مثل "همام في أمستردام" لسعيد حامد و"ابن القنصل" لعمرو عرفة و"بابا" لعلي إدريس".

جدير بالذكر أن جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما، إذ تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: اللمثلون المصريون، عادل إمام، ومحمد هنيدي، وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين، فوريست ويتاكر، وسلفستر ستالون، وجيرارد ديبارديو، وسعيد تجماوي، والمخرج المصري، داود عبد السيد ومنسق المناظر، أنسي أبو سيف، وصانعة الأفلام التونسية، درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية، مي مصري.

وستقام الدورة الخامسة لمهرجان "الجونة السينمائي" في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة.

المصدر: "اليوم السابع"