مصدر أمني مصري: بدء إجراءات ضبط الفنان أحمد فلوكس بمجوب حكم صادر ضده

صرح مصدر أمني مصري بأنه فور تسليم الصياغة التنفيذية للحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس اليوم، سوف يتم ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في سب وقذف وإزعاج وتهديد إحدى سيدات الأعمال.

وأيدت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، الحكم الصادر بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

كما شمل الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

المصدر: الوطن المصرية