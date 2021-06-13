"نوباني شو".. هموم المجتمع على طبق كوميدي!

سلّط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على عمل شباب من الأردن يحاولون تناول القضايا الاجتماعية وما يعانيه الناس من أزمات مختلفة بروح كوميدية بعيدة عن التقليد في سلسلة "نوباني شو".

محمد السُردي أحد أعضاء فريق العمل تحدث عن بدايات "نوباني شو" على الشبكات الاجتماعية، عندما كانت الأفكار لديهم تظهر بطريقة عفوية وارتجالية ومن خلال تفاعل الناس مع ما يقدمونه، وهو ما جعلهم يحققون نجاحا في وقت قياسي.

وحول هدف فريق العمل من المحتوى المقدم، قال محمد إن الهدف هو تسليط الضوء على القضايا أو الأزمات الاجتماعية، ومحاولة إحداث أثر للتحرك لحلها، أو إيجاد أمل في معالجتها.

أما فيما يتعلق بانتقال عمل فريق "نوباني شو" للتلفزيون وعرض حلقاته على إحدى القنوات الأردنية المحلية، أضاف السُردي أن هذا لم يؤثر على عفوية المحتوى ولم يتم تأطيره بسياسات أو أفكار محددة.