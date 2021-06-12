افتتاح معرض "تاريخ روسيا بعيون الرسامين" في متحف "تريتياكوف" بموسكو

يفتتح يوم 13 يونيو في المبنى الجديد بمتحف "تريتياكوف" بموسكو معرض "تاريخ روسيا بعيون الرسامين" الذي يقام بمناسبة حلول الذكرى الـ800 لميلاد الأمير القديس الروسي ألكسندر نيفسكي.

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يتضمن المعرض ما يزيد عن 100 لوحة فنية وتحفة تاريخية نادرة. وقد تم جمع المعروضات في 40 متحفا روسيا، بما فيها تلك التي لم تعرض في موسكو إلى حد الآن.

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ويكرس المعرض للفن التشكيلي الروسي التاريخي بدءا من أواخر القرن الـ18 وانتهاء بمطلع القرن الـ20 والذي يسلط الضوء على أهم الأحداث والمناسبات في تاريخ البلاد بدءا من معمودية روسيا في القرن التاسع الميلادي وانتهاء بالحرب العالمية الأولى.

وقالت المشرفة على إقامة المعرض، سفيتلانا أوساتشوفا، إن معروضات المتحف تتضمن كذلك تحفا تاريخية نادرة مثل سيف القرن الـ13 الميلادي من دير مدينة بسكوف في شمال غرب روسيا والذي قدمه للمعرض المتحف المحلي وخوذة الأمير القديس، ألكسندر نيفسكي (1221 - 1263).

ويضم المعرض 6 أقسام حسب المراحل التاريخية التي مرت بها روسيا على مدى تاريخها الطويل وهي: "روسيا القديمة، الأساطير والواقع"، "مملكة موسكو، القيصر إيفان الرهيب"، "أبطال الزمان المظلم، القياصرة الأوائل من سلالة رومانوف"، " النبلاء الروس في القرن الـ17، العادات والتقاليد"، " من بطرس الأكبر إلى يكاترينا الكبرى"، "التاريخ العسكري الروسي في الفترة ما بين القرن الـ10 و القرن الـ"20.

يذكر أن معرض "تاريخ روسيا بعيون الرسامين" يقام في الفترة ما بين 13 يونيو الجاري و8 أغسطس المقبل بدعم من مجلس بطريرك روسيا ووزارة الثقافة الروسية، ومتحف "ترتياكوف" ومؤسسة "تاريخي" ومركز متاحف روسيا.

المصدر: نوفوستي