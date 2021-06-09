48 جامعة روسية ضمن تصنيف أفضل جامعات العالم

أعد الخبراء في المركز الاستشاري للبحوث العلمية تصنيفا لأفضل جامعات العالم (QS World University Rankings) الذي يمكن أن يستخدمه الطلاب للالتحاق بالجامعات عام 2022.

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وحسب المعلومات التي نشرها موقع QS فإن التصنيف ضم 48 جامعة روسية، بصفتها أفضل جامعات العالم وأفضلها سمعة. وبينها جامعة "لومونوسوف" الحكومية في موسكو التي شغلت المرتبة الـ78 ضمن ألف جامعة منافسة لها. واحتلت جامعة "بطرسبورغ" الحكومية المكانة الـ 241 في التصنيف وأتت بعدها جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية في المرتبة الـ246.

أما العدد الإجمالي للجامعات الروسية في التصنيف فبلغ 48 جامعة.

ومن أجل تقييم الجامعات يعتمد الخبراء في مركز (QS) 6 مؤشرات رئيسية تساعدهم في إعداد التصنيف وضمنها السمعة الأكاديمية، السمعة بين أرباب العمل، مؤشر الروابط والاقتباس، النسبة بين الأساتذة والطلاب، حصة الموظفين الدوليين، حصة الطلاب الأجانب

المصدر: كومسومولسكايا برافدا