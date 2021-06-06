دنيا سمير غانم تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم في تدوينة عبر حسابها على "إنستغرام" آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بعائلتها، وعلقت عليها قائلة: "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده".

وتابعت قائلة: "شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم قد توفي في أواخر مايو الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

ودفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وتغيبت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن حضور جنازته لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية