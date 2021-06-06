وفاة المخرج السوري محمد فردوس أتاسي

نعت نقابة الفنانين ووزارة الإعلام في سوريا المخرج محمد فردوس أتاسي، الذي توفي اليوم عن 79 عاما متأثرا بمضاعفات كورونا.

وكان أتاسي أصيب بالفيروس منذ نحو خمسة أيام، قبل أن ينقل إلى المشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

يعد الأتاسي واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو من مواليد حمص عام 1942، درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، وحاز درجة الماجستير.

عضو في نقابة الفنانين منذ 1971، وشغل موقع رئيس دائرة المخرجين في التلفزيون السوري.

كان مسلسل "البيادر" (عام 1976) باكورة أعماله الإخراجية للتلفزيون، وذلك بعد أول مسرحية أخرجها عام 1971 بعنوان "الغرباء لا يشربون القهوة".

حصل على عدد من الجوائز في مهرجانات: القاهرة، وطهران، والرياض، وتونس، وبراغ.

من أعماله: "أحلام منتصف الليل"، "اللوحة السوداء" "مذكرات عائلية"، "الطبيبة" "مذكرات عائلية"، "ياقوت الحموي"، "المحكوم"، "ثلوج الصيف"

المصدر: RT