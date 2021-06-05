نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني توفي بكورونا

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تحقيق حلم ملحن فلسطيني لم تكشف اسمه بعد وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بضم أغنية من تأليفه لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريبا.

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وكتبت الزغبي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "حابة خبركن قصة صارت معي بأغنية من الميني ألبوم، ملحن فلسطيني توفي من فترة بكورونا الله يرحمه.. وهذه الأغنية كانت حلم بالنسبة إليه.. أخدتها بعد ما توفى ورح غنيها على نيته بالميني ألبوم، ورح تكون إهداء خاص لروحه".

حابة خبركن قصة صارت معي باغنية من ال mini album

ملحن فلسطيني توفي من فترة بالكورونا الله يرحمه🙏 وهالاغنية كانت حلم بالنسبة الو...

اخدتا بعد ما توفى ورح غنيها على نيتو بالميني البوم ورح تكون اهداء خاص لروحه 🙏❤️ — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 4, 2021

المصدر: تويتر