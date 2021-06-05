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نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني توفي بكورونا

الثقافة والفن

نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني توفي بكورونا
نوال الزغبي
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حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تحقيق حلم ملحن فلسطيني لم تكشف اسمه بعد وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بضم أغنية من تأليفه لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريبا.

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وكتبت الزغبي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "حابة خبركن قصة صارت معي بأغنية من الميني ألبوم، ملحن فلسطيني توفي من فترة بكورونا الله يرحمه.. وهذه الأغنية كانت حلم بالنسبة إليه.. أخدتها بعد ما توفى ورح غنيها على نيته بالميني ألبوم، ورح تكون إهداء خاص لروحه".

المصدر: تويتر

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