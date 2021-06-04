ممثل فلسطيني: أقفلت بوجهي أبواب هوليوود ولكن فلسطين وقضيتي أهم!

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الممثل الكوميدي الفلسطيني-الأمريكي، عامر زهر، للحديث حول المحتوى الذي يقدمه والذي يخدم القضية الفلسطينية.

زهر تحدث عن أهمية الكوميديا في إيصال الرسائل إن كانت إنسانية أو اجتماعية، ومن وجهة نظره فإن الممثل الكوميدي "يقف عند حدود معينة، لتبليغ هذه رسالته، ويمكن للممثل نفسه أن يغير هذه الحدود من خلال عمله، وهو ما يميز هذا النمط الفني عن غيره"، زهر يعتبر الكوميديا "نقدا على مكان القوة"، نقدا للمجتمع أو الواقع بطريقة فكاهية، وبرأيه "عندما يضحك الناس، يرتاحون ويسترخون، وهذا يساعد في عملية الإصغاء وتقبل المضمون المقدم، دون الإحساس بأن هذا نقد أو اعتراض".

الممثل الفلسطيني أضاف أنه "بدأ يلاحظ قبولا أكثر في الولايات المتحدة لمعرفة الأحداث في فلسطين من خلال هذا النمط الفني المقدم، وهذا ما لاحظناه أيضا في المظاهرات التي تضم عشرات الآلاف بشوارع أمريكا للتضامن مع فلسطين".

وحول الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها، قال زهر: "أعلم أن هناك أبوابا أقفلت في وجهي في هوليوود نتيجة موقفي السياسي الداعم لبلدي، ولكن عندما أمشي بشوارع رام الله أو يافا أو حيفا أو الناصرة، وبيوقفوني ويقلولي عامر نحا فخورين فيك، وشكرا عالشغل اللي بتعمله، هاد الشي أهم إلي 100 ألف مرة من إنه أطلع عالتلفزيون الأمريكي أو أعمل فيلم عندهم".