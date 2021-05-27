ياسر العظمة يحصل على الجنسية الإماراتية

أعلن الفنان السوري، ياسر العظمة، حصوله على الجنسية الإماراتية ووجه الشكر لحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال العظمة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية"

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،

فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021

كما شكر العظمة بن راشد على منحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، وقال إنها "تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات"

يذكر أن العظمة يقيم في الإمارات العربية، وفيها صور مسلسله الجديد "السنونو" الذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، إلا أن العظمة كتب في صفحته الشخصية أن العرض سيؤجل إلى ما بعد رمضان بسبب بعض العمليات الفنية التي "استغرقت وقتا أكثر من المتوقع".

وكان عدد من الفنانين العرب أعلنوا حصولهم على "الإقامة الذهبية" (تأشيرة الإقامة طويلة الأمد) التي بدأت الإمارات منحها منذ 2019، وهي تمتد لخمس أو عشر سنوات، وتجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل "المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية" حسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

المصدر: RT