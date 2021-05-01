نيللي كريم تكشف عن أكثر لحظة "كسرتها" في حياتها

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، خلال حوار مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، أن مرض والدتها كان أصعب لحظة مؤلمة تعرضت لها في حياتها.

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وعند سؤالها حول أكثر لحظة "كسرتها"، قالت نيللي كريم: "،أمي لما عيت (مرضت)، وجالها جلطة في المخ، وحينها كنت أصور مسلسل سجن النسا، وكنت معتمدة كليا عيها في كل شيء، والاهتمام ببناتي وأبنائي".

وفي تفاصيل الذكرى الأليمة للفنانة المصرية، أشارت نيللي إلى أنها كانت في زيارة ابنها بإيطاليا، وهي هناك علمت بمرض والدتها ونقلها للمستشفى، واضطرت إلى قطع الزيارة والعودة سريعا إلى مصر، وأضافت: "رجعت على طول من إيطاليا والحادثة كانت صعبة جدا".

وأكملت نيللي رواية الحادثة وهي تبكي قائلة: "أمي كانت مع بنتي في البيت وحست بتعب وكانت بنتي عندها سنتين، واللي حصل أن أمي وقعت وهي بتعمل بطاطس على النار، والبطاطس بدأت تولع البوتاجاز وأمي كانت مدركة وزحفت على بطنها وطفت البوتاجاز لأن الدخان كان كتير..أول لما شوفت أمي في المستشفى انهارت ومقدرتش استحمل، وساعتها كلمت أخويا في أمريكا وبلغته يجي، وأنا من كتر صعوبة الموقف قلت استحالة أمي هتقوم من الأزمة دي، والحياة كانت صعبة قوي وساعتها حسيت أني من غيرها ولا حاجة وهي مصدر الأمان وضهري".

المصدر: "القاهرة والناس"