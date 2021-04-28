غوغل يحتفل بالذكرى 75 لميلاد الفنان المصري الراحل نور الشريف

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" بالذكرى 75 لولادة الفنان المصري الراحل نور الشريف، حيث غير الشعار الخاص به في الموقع ووضع صورة مرسومة للنجم المصري الكبير.

وولد نور الشريف في 28 أبريل 1946، في حي الخليفة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وشاءت الأقدار أن يرحل والده قبل أن يكمل عامه الأول، لذا تحمل عمه إسماعيل عبء تربيته ورعايته.

وفي عام 1967 حصل نور الشريف على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وكان الأول على دفعته، بعد ذلك رشحه المخرج المسرحي الكبير سعد أردش للمشاركة في مسرحية "الشوارع الخلفية"، وتوالت عروضه ومشاركاته، وابتسم له الحظ عندما شاهده عادل إمام، ورشحه للمخرج حسن الإمام الذي أعجب بقدرته الفنية وراهن عليه في فيلم "قصر الشوق".

وتوالت أعماله على شاشة السينما، وكانت تشجعه وتدعمه الفنانة بوسي، إذ كانت عاطفة الحب تجمع بينهما، وبعد حب استمر عامين حدث الزواج، وأنجبا "سارة ومي"، وبعد سنوات طويلة دبت الخلافات بينهما وكانت مفاجأة الطلاق في 2006.

وفي عام 2014، بدأ نور الشريف ينسحب من الحياة الفنية، ويعتذر عن المشاركة في أعمال جديدة، وكان السبب تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بسرطان الرئة وسافر للخارج للعلاج لكن حالته الصحية لم تتحسن وفي 11 أغسطس 2015 رحل عن الحياة.

ويحرص "غوغل" بين فينة وأخرى، بالاحتفاء بذكرى عدد من الرموز الفنية والثقافية والعلمية العربية على صفحته الرسمية.

المصدر: RT + وسائل إعلام