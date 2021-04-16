وفاة الفنان السوري كمال بلان في موسكو

توفي في موسكو اليوم الموسيقي الفنان السوري كمال بلان عن عمر ناهز 67 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وللراحل أعمال مشتركة سورية روسية عديدة، كان آخرها مقطوعة "سماء سوريا" والتي كانت بمشاركة المسرح العسكري الروسي.

وقبل عام حصل الراحل بلان على الجائزة الثانية في المسابقة العالمية للتلحين والعزف التي أقيمت في معهد يلينا غنيسينا في موسكو.

ونال بلان الجائزة عن فئة التأليف والأداء الموسيقي، كما حصل على جائزة خاصة في مهارة العزف والتكنيك على آلة العود.

ومثل بلان سوريا في المسابقة الموسيقية العالمية، والتي جرت في معهد غنيسينا بالعاصمة الروسية، وتنافس فيها نحو 150 عازفا من كل أنحاء العالم.

وقدم بلان 3 أعمال موسيقية من تأليفه وعزفه، رفقة الفنان الروسي أنطون بوكانوف والمغنية الأوبرالية أولغا آيسينا.

يعتبر كمال بلان أول من أدخل آلة العود لمسرح تشايكوفسكي للحفلات وكان ضيفا دائما في الأعمال التي تعنى بالموسيقى العربية في موسكو وسائر روسيا.

المصدر: RT