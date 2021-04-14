موسكو تشهد أول عرض لفيلم "تشيرنوبل" الروسي

شهدت دار السينما "أكتوبر" في موسكو أول عرض لفيلم "تشيرنوبل" من إخراج نجم السينما الروسية دانيلا كوزلوفسكي.

وكان "تشيرنوبل" أول فيلم أخرجه. ومستوحى من قصة حقيقية لعمل فريق المتطوعين في منطقة "تشيرنوبل" حيث وقعت حادثة ذرية جراء انفجار أحد المفاعلات النووية في المحطة الذرية المدنية.

ويروي الفيلم قصة حياة شاب من فريق الإطفاء قبل وقوع الحادثة وبعدها.

وكان الشاب واحدا من الذين يعرفون الممر تحت المفاعل النووي ونزل إلى السرداب ليضخ منه الماء تفاديا لوقوع انفجار آخر. وقام المخرج بأداء دور الشاب المتطوع.

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وقد شكر المخرج فريق تصوير الفيلم وبصورة خاصة الفنانين على مشاركتهم، كما شكر كل المساهمين في إزالة آثار الكارثة الذين أبدوا بطولاتهم في سبيل الحيلولة دون انتشار الكارثة إلى مناطق أخرى في روسيا وأوروبا ومن أجل بقاء المواطنين من أهالي منطقة تشيرنوبيل السوفيتية.

يذكر أن الحادثة في محطة "تشيرنوببل " الذرية وقعت في 26 أبريل عام 1986 في مدينة تشيرنوبيل بشمال أوكرانيا، ما أدى إلى إجلاء سكان المدينة وضواحيها وتلوث مناطق مجاورة بإشعاعات ذرية.

وشارك في إزالة آثار الكارثة عدد كبير من المتطوعين والمحترفين والعسكريين من مختلف مناطق الاتحاد السوفيتي وتوفي بعضهم نتيجة الإصابة بالمرض الإشعاعي فيما أصيب البعض الآخر بأمراض خطيرة.

المصدر: تاس