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سوريا.. الفنان فادي صبيح يكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن وفاة ابنته

الثقافة والفن

سوريا.. الفنان فادي صبيح يكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن وفاة ابنته
إنستغرام
الفنان فادي صبيح
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أوضح الفنان السوري فادي صبيح، حقيقة الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن وفاة ابنته آية نتيجة معاناتها من فشل كلوي.

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ونفى صبيح هذه الأخبار، ونشر عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" و"تويتر" الصورة التي تجمعه بالطفلة وزعم مروجو الشائعة أنها ابنته، وعلق عليها قائلا: لا صحة لهذا الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل.

وأضاف: "هذه الصورة من العام الماضي لزيارة قمت بها لجمعية بسمة وللصورة المرفقة للطفلة آية، توفت منذ أيام رحمها الله وعزائي الكبير لعائلتها وللجمعية في جنات الخلد يا آية.. حمى الله أطفالنا وأطفالكم".

وكانت الشائعة قد ذكرت أن "آية هي ابنة الفنان فادي صبيح قد تعرضت للإصابة بفشل كلوي ما أدى لوفاتها متمنين لصبيح وعائلته الصبر والسلوان ولها الرحمة والمغفرة".

يذكر أن صبيح متزوج من مهندسة وهو يحرص على بقاء زوجته وولديه بعيدا عن الأضواء ولا ينشر صورا لهم.

المصدر: تويتر+فوشيا

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