مصر.. الكشف عن تطورات إيقاف أغنية الفنانة روبي

أكد المنتج وليد منصور انتهاء الأزمة التي تسببت في إيقاف عرض أغنية الفنانة روبي "أنا لو زعلانة" على قناتها بموقع يوتيوب.

وقال وفقا لموقع "مصراوي": "كان هناك خلافا مع المخرج مصطفى عامر، ولم يقم بإرسال التنازل الخاص به عن العمل إلى الشركة، وتم حل الموضوع والتصالح، وجار حاليا الاتفاق على إعادة طرح الكليب".

وظهرت عبارة: "الفيديو غير متاح، بسبب مطالبة بحقوق النشر والطبع من المخرج مصطفى عامر".

وكانت روبي قد طرحت الأغنية الشهر الماضي، وحققت نجاحا، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج وليد منصور، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

المصدر: مصراوي