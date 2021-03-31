فيلم "لا أحد" الروسي يعرض في السعودية والإمارات

يعرض فيلم "لا أحد" من إخراج الروسي، إيليا نايشولر، في الوقت الراهن في روسيا و وبلدان رابطة الدولة المستقلة والسعودية والإمارات العربية.

مع العلم أن إيرادات شباك تذاكر الفيلم قد بلغت في الولايات المتحدة خلال يومي عطلة الأسبوع الماضي 6.7 مليون دولار.

وسيبدأ عرضه في أبريل المقبل كذلك في أستراليا ونيوزيلندا، ثم سيستمر عرضه في بلدان أوروبا بعد أن تفتتح دور السينما التي أغلقت بسبب اندلاع الموجة الثالثة لـ"كوفيد – 19".

ولم يستبعد مخرج الفيلم أن يتم تصوير جزء ثان من الفيلم طالما يتمتع بشعبية في بلدان العالم الكثيرة.

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وقال المخرج إن فيلمه تلقى 80% من الأصداء الإيجابية من قبل النقاد السينمائيين الروس والأمريكيين و95% من الأصداء الممتازة من قبل المشاهدين ومستخدمي الإنترنت.

يذكر أن الفيلم يروي قصة رجل مجرم كان يعمل سابقا قاتلا مأجورا واضطر إلى الانتقام من مجرمين آخرين اعتدوا على منزله وعائلته.

ويقوم الممثل الأمريكي المعروف ، بوب أودنكارك، بأداء الدور الرئيسي في الفيلم ويشارك فيه كذلك بعض الممثلين الروس.

جدير بالذكر أن تصوير الفيلم انتهى العام الماضي وكان يفترض أن يعرض عام 2020. إلا أن انتشار فيروس كورونا أجّل عرض الفيلم إلى عام 2021.

المصدر: تاس