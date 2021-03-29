الموت يفجع الفنانة السورية جومانا مراد

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد عن وفاة ابنتها ديانا، ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلقت مراد قائلة: "الحمدلله على كل حال. الله ما أعطى والله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وأضافت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا".

وتابعت: "لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنه يا أمي".

يذكر أن مراد انتهت مساء الجمعة من تصوير آخر مشاهدها بـ"مش هنفرح بيكي"، حيث استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.

المصدر: "صدى البلد"