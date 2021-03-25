آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير بطرق غير شرعية

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية، من خلال نشرها بيانا على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام".

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وقالت آمال ماهر في البيان: "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي".

وأوضحت أن سبب هذا الهجوم الكبير بغرض إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.

وأضافت الفنانة المصرية، أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا.

وتفاجأ الجمهور منذ عدة أشهر أيضا بإغلاق القناة الرسمية للفنانة آمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" دون تنويه منها على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا.

وحسب ما أفاد موقع "المصري اليوم"، لم تتضح الأسباب التي أدت لغلق القناة حتى هذه اللحظة، كما لم يعلق متابعو آمال ماهر على هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: إنستغرام+المصري اليوم