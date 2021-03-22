مقلب في الملاهي السعودية.. الكشف عن هوية ضحايا برنامج رامز جلال الجديد

كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد "رامز مريض نفسي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات "MBC"، بجانب الإعلان عن بعض أسماء ضحاياه.

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وأعلن موقع "مجلة هي" عن فكرة البرنامج والمقلب الذي سوف يتعرض له ضيوف رامز جلال، حيث سيتم تنفيذه داخل مدينة الملاهي السعودية وسوف يحضر الضيف ويمر بمغامرة داخله، وفي النهاية يسقط من ارتفاع كبير بالمياه.

وكشف عمر ربيع ياسين، الإعلامي المصري، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" عن أسماء بعض ضيوف برنامج رامز،حيث أكد مقدم برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن بعض نجوم كرة القدم المصرية قد انتهوا خلال الأيام الماضية من تصوير حلقاتهم في البرنامج، الذي لم يتأكد اسمه النهائي بعد.

وأوضح أن الضحايا هم محمد مجدي قفشة، ومحمد هاني، ومروان محسن، لاعبا النادي الأهلي المصري، ومحمود جنش، لاعب نادي الزمالك، فكتب: "أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج (رامز مريض نفسي)".

أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج "رامز مريض نفسي"..الحلقات تم تصويرها في مدينة الملاهي في السعودية و يعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم — Omar Rabie Yassin - عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) March 20, 2021

وفي رمضان الماضي، قررت نقابة الإعلاميين بمصر منع ظهور رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على أية وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد لحين توفيق أوضاعه القانونية، بعدما تبين للنقابة عدم عضويته أو امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، في إشارة لعمله كمذيع للبرنامج، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب أن البرنامج كان عرضه مستمراً.

وسبق لرامز أن تقدم بالتماس للنقابة لإلغاء قرار منع ظهوره، وهو الأمر الذي أرجأت النقابة النظر فيه لحين انتظار موقفه وتقنين أوضاعه مع النقابة تمهيدا للظهور عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان المقبل.

المصدر: مجلة هي + RT