وفاة نجمة ستار أكاديمي الجزائرية ريم غزالي

توفيت صباح يوم الثلاثاء المطربة الجزائرية ريم غزالي، إحدى نجمات برنامج ستار أكاديمي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت سلمى غزالي شقيقة ريم غزالي عن وفاة شقيقتها في فيديو نشرته وهي مبتسمة، مؤكدة أن "الابتسامة لم تفارقها منذ وفاة شقيقتها، بسبب معرفتها أن الله اختار لها ما هو أفضل وأعظم، بعد تجربتها مع المرض".

وطلبت سلمى "بالدعاء لشقيقتها بالرحمة والمغفرة"، قائلة إن "قلبها مطمئن أن الله منح ريم غزالي الراحة وسوف يجازيها خيرا عن صبرها في مرضها".

يذكر أن الراحلة ريم غزالي أعلنت عن محاربتها للسرطان في أواخر عام 2019.

وبدأت الكشف عن تفاصيل رحلتها العلاجية، وكان آخر ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قبل بضعة أسابيع تعلن فيها افتقادها لأحبائها، وصعوبة رؤيتهم بسبب فيروس كورونا المنتشر، وتطلب من الله أن يخفف عنها.

المصدر: موقع "في الفن"