مقتل ممثلة سورية في هولندا داخل شقتها (صورة)

عثرت السلطات الأمنية في هولندا على الفنانة السورية ممثلة المسرح، رائفة الرز، مقتولة داخل شقتها حيث تقيم في هولندا، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل أخرى للوفاة.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الفنانة رائفة الرز، بعد أن وجدت مقتولة داخل شقتها، وكتبت الفنانة يارا صبري، في منشور على صفحتها في فيسبوك، "ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن".

وعلق الفنان عبد الحكيم قطيفان، قائلا "خبر مؤلم وصادم، الرحمة والطمأنينة لروحها الطيبة وعزائي الصادق لابنها وعائلتها وأصدقائها".

وقال الفنان جهاد عبده "يا خسارتك يا قلبي يا رائفة، سكرة الدفعة، الله يرحمك".

وعلقت الفنانة السورية أمل عرفة على صفحتها في "تويتر" قائلة: "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك..السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك"

يا وجع قلبي

رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك..

السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع..

بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!!

الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..

كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء

الله معك pic.twitter.com/VnkEBKUrdY — Amal Arafa (@AmalArafaa) March 17, 2021

وتخرجت "رائفة الرز" من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، رفقة الفنان نضال سيجري، وجهاد عبده وأمل عرفة، ومن أبرز أعمالها، (أهل الراية، غزلان في غابة الذئاب، وهارون الرشيد، وقلبي معكم).

فوشيا

وكان نشر رئيس تحرير المجلة الاقتصادية "عالم كاش" أسامة سلوم على صفحته بموقع "فيسبوك" خبر مقتل الفنانة رائفة الرز، وقال "في ممثلة وفنانة تشكيلية سورية معروفة من الوسط الفني السوري اسمها رائفة الرز للأسف انوجدت اليوم مقتولة في شقتها في هولندا وعلى ما يبدو ما حدا من أقرباءها أو أصدقاءها لسى عرفان وحسب الجيران الشرطة لسى عم تعمل تحقيقات ولسى ما نقلت جثتها للمشفى ونحنا علاقتنا كانت فيها رسمية بس يلي منعرفوا انو مالها حدا في المنطقة".

وأضاف أن "آخر بوست نازل على صفحتها من وحدة مغربية كاتبة ادعولها وما حدا عربي معلق على هادا البوست حتى هاللحظة، يلي بيقدر يوصل الخبر لأي حدا من أهلها او اصدقاءها لا يقصر الموضوع إنساني وفيه وفاة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة" .

المصدر: تويتر+فيسبوك+فوشيا