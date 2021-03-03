إليسا لأول مرة على برج خليفة.. ونيشان يعلق

أضيء برج خليفة الشاهق في مدينة دبي الإماراتية، بصور الفنانة اللبنانية إليسا التي نشرت هذه الصور عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، وعلقت قائلة: "يحدث الآن".

ونالت التغريدة إعجاب متابعيها، الذين عبروا عن حبهم للفنانة إليسا وفخرهم بها في التعليقات.

وفي هذا السياق أعرب الإعلامي اللبناني نيشان عن فخره بمواطنته قائلا: "حين تطبق اليسا مقولة: حلمي أرفع اسم لبنان بالعالي.. كما يقول توفيق الحكيم: كوني جميلة وكوني ذكيّة، ففي الذكاء مع الجمال سحر شهرزاد الذي لا ينتهي".

حينَ تُطَبِّق اليسا مقولة:

"حلمي أرفَع اسم لبنان بالعالي".

كما يقول توفيق الحكيم:

"كوني جميلة وكوني ذكيّة،

فَفِي الذّكاء مع الجمال سحر شهرزاد الذي لا ينتهي". 🇱🇧 🇦🇪 pic.twitter.com/63YZXMx5al — نيشان (@Neshan) March 3, 2021

وكانت الفنانة إليسا قد أطلقت في 10 فبراير الماضي، البودكاست الخاص بها "بودكاست إليسا" على تطبيق أنغامي، ومجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، وتفاصيل حول مسيرتها الفنية، لتكون أول فنانة عربية تقدم على هذه الخطوة.

المصدر: "سوق عكاظ"