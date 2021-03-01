"غولدن غلوب" 2021: القائمة الكاملة للفائزين في الحفل الاستثنائي للدورة 78

جرى الأحد 28 فبراير، حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي الثامن والسبعون، الذي تكافئ خلاله أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية في العام الماضي.

وفي ظل استمرار جائحة كورونا، وزعت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية(HFPA)، جوائز "غولدن غلوب" في حفل افتراضي قدمته تينا في، وإيمي بولر، حيث كانت تينا في قاعة Rainbow Room في مدينة نيويورك، وإيمي في فندق Beverly Hilton Hotel، في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، بينما انضم المرشحون للجوائز عبر مؤتمر الفيديو من منازلهم وغرفهم الفندقية. وكان الجمهور الوحيد المدعو للمشاهدة من هم في الخط الأمامي والعاملون الأساسيون.

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

وجاءت الجوائز في ظل مواجهة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية انتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة، لأنه على الرغم من التركيز على مدى سنوات طويلة على التنوع في هوليوود، فإن الرابطة المكونة من 87 شخصا ليس لديها أعضاء من ذوي البشرة الملونة ولم يكن لديها أي عضو كذلك منذ أكثر من 20 عاما.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم دراما

الفائز: " نومادلاند " (Nomadland)

أفضل ممثلة فى فيلم دراما

الفائزة: أندرا داي في The United States vs. Billie Holiday

أفضل ممثل في فيلم دراما

الفائز: تشادويك بوسمان في Ma Rainey's Black Bottom

Here's the statement made by the Hollywood Foreign Press Association at tonight's #GoldenGlobes. pic.twitter.com/3DFF8uexHg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

الفائز: Borat Subsequent Moviefilm

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

الفائزة: روزاموند بايك في I Care A Lot

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

الفائز: ساشا بارون كوهين ، فيلم Borat Subsequent Moviefilm

أفضل ممثلة مساعدة في أي فيلم

الفائزة: جودي فوستر الموريتانية (The Mauritanian)

أفضل ممثل مساعد في أي فيلم

الفائز: دانيال كالويا، يهوذا والمسيح الأسود (Judas and the Black Messiah)

أفضل مخرج - فيلم سينمائي

الفائز: كلوي تشاو عن فيلم Nomadland

Thank you for watching tonight's #GoldenGlobes! We hope you had fun, congrats to all the winners, and we will see you all next year! pic.twitter.com/Ff6tal0u2F — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

الفائز: The Trial of the Chicago 7

أفضل فيلم متحرك

الفائز: الروح (Soul)

أفضل فيلم - لغة أجنبية

الفائز: Minari (الولايات المتحدة)

أفضل موسيقى تصويرية - صورة متحركة

الفائز: ترينت ريزنور، أتيكوس روس، جون باتيست في فيلم الروح (Soul)

It's been a historic night for Emma Corrin at the #GoldenGlobes! She won the award tonight for Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama, after receiving her very first nomination in the category. pic.twitter.com/y1GzyLsdXC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

أفضل أغنية أصلية - فيلم

الفائز: Io Si (Seen) من فيلم The Life Ahead

أفضل مسلسل تلفزيوني دراما

الفائز: التاج (The Crown)

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

الفائزة: إيما كورين، مسلسل التاج (The Crown)

أفضل ممثل في مسلسل درامي

الفائز: جوش أوكونور، التاج (The Crown)

أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي

الفائز: Schitt's Creek

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي

الفائز: كاثرين اوهارا في مسلسل Schitt's Creek

Congratulations to @SachaBaronCohen for winning Best Actor in a Motion Picture at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/fzbnKc7sOS — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي

الفائز: جيسون سوديكيس في Ted Lasso

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

الفائز: مناورة الملكة (The Queen's Gambit)

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

الفائزة: أنا تايلور-جوي في مسلسل مناورة الملكة (The Queen's Gambit)

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

الفائز: مارك روفالو في I Know This Much Is True

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

الفائزة: جيليان أندرسون، التاج (The Crown)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

الفائز: جون بوييغا، الفأس الصغيرة (Small Axe)

المصدر: فوربس