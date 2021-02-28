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ملكة جمال مصر: أرجوكم لا تتداولوا إشاعة وفاتي!

الثقافة والفن

ملكة جمال مصر: أرجوكم لا تتداولوا إشاعة وفاتي!
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وجهت الفنانة وملكة جمال مصر لعام 2002، حورية فرغلي، رسالة للجمهور المصري والعربي "تطمئن محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية".

وقالت حورية أنها ستجري غدا الاثنين 1 مارس العملية الجراحية الثانية بأحد مستشفيات شيكاغو.

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والعملية الثانية، هي تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحته، بعدما جاءت العملية الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف ليعود لشكله الطبيعي، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى، ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.

وطلبت الممثلة المصرية من متابعيها عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها لما في ذلك من أثر سلبي عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل عام.

وتعود قصة الحادثة التي تعرضت لها الفنانة إلى كسور هائلة بالأنف وتشوه بشكل كامل، وروت حورية تفاصيل ذلك الحادث في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية ، وقالت :" الحصان وقع فوقي بالكامل وعلى وشي.. معنديش مناخير.. عملية صعبة لأنها مش بس شكل لا كمان جيوب أنفية وإني أتذوق وأشم وصوتي يرجع طبيعي.. أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور مطلعتش برة أوضة نومي عشان مش عاوزة حد يشوفني ويقارن شكلي دلوقت باللي قبل كده"، بحسب ما ذكرته "صدى البلد".

المصدر: اليوم السابع، صدى البلد

 

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