جورج وسوف ينتظر دوره لتلقي لقاح كورونا ويوجه رسالة

قال الفنان السوري جورج وسوف إنه ما زال ينتظر دوره للحصول على لقاح كورونا، وإن الالتزام بالقانون "مش عيب"، وذلك وسط جدل أثاره حصول عدد من النواب اللبنانيين على اللقاح.

ووسط الجدل الذي فاقمه تهديد البنك الدولي بوقف تمويل اللقاحات، قال وسوف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "سجل اسمه على منصة الراغبين بالحصول على اللقاح وينتظر دوره منذ أكثر من شهر، و"ماحدا أحسن من حدا".

يأتي الموقف الذي أعلنه وسوف بعد الإعلان عن تلقيح عدد من النواب اللبنانيين المسجلين في المنصة، قبل انتظار دورهم، وهو ما اعتبره البنك خرقا للشروط والأحكام المتفق عليها معه "للتطعيم العادل والمنصف"، وطالب جميع المسجلين بانتظار دورهم.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، إن تصرفات نواب لبنان تهدد الآن تمويل البنك الدولي لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT