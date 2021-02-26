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الفنانة إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني وبعض النواب بتغريدة

الثقافة والفن

الفنانة إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني وبعض النواب بتغريدة
انستغرام
إليسا
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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة على "تويتر" فتحت من خلالها النار على وزير الصحة اللبناني، حمد الحسن، وبعض النواب، مستخدمة هاشتاغ "لا ثقة".

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وفي تفاصيل التغريدة التي نشرتها الفنانة اليوم الجمعة، شككت إليسا بصحة أرقام مصابي فيروس كورونا، وأعداد الوفيات بالفيروس في لبنان، بعدما وصفت ممارسات وزير الصحة وبعض النواب بـ"الكذب والوقاحة" وكتب بتغريدتها: "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التغريدة بشكل كبير.

الفنانة إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني وبعض النواب بتغريدة

المصدر: RT

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