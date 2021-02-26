الفنانة إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني وبعض النواب بتغريدة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة على "تويتر" فتحت من خلالها النار على وزير الصحة اللبناني، حمد الحسن، وبعض النواب، مستخدمة هاشتاغ "لا ثقة".

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وفي تفاصيل التغريدة التي نشرتها الفنانة اليوم الجمعة، شككت إليسا بصحة أرقام مصابي فيروس كورونا، وأعداد الوفيات بالفيروس في لبنان، بعدما وصفت ممارسات وزير الصحة وبعض النواب بـ"الكذب والوقاحة" وكتب بتغريدتها: "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التغريدة بشكل كبير.

ليس هذا فقط بلبنان إليسا بل بالدول العربيه بل وصفوه الدول العربيةانهم يستخدمون المؤشرات لأغراض سياسيه وتجاريه، نحن دميه في أيدي الحكام، ونيجي نسأل إحنا ليه دول في أخر الركب، الظلم والسرقة والمكائد وخداع الحكام لشعوب طفح الكيل بها، لكن المصيبه الأكبر أن الشعوب هي الأخرى تخدع بعضها — Mohammed Zakaria (@mohama_zakaria) February 26, 2021

الأزمة اذا ما تم إدارتها بإحترافية أكيد يصير فيه أعداد هائلة بالعكس الأرقام الكبيرة تدل على فشلهم بتسيير الأزمة 🙊 أما بخصوص الثقة فأكيد #لا_ثقة بأي سياسي متلون مصلحجي — Rania Sarroub❤️🇩🇿 (@RANIASARAMINA) February 26, 2021

المصدر: RT