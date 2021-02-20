صحيفة: وفاة النحات الإيطالي الأمريكي آرتورو دي موديكا عن 80 عاما

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن النحات آرتورو دي موديكا، الذي أبدع تمثال وول ستريت الشهير "الثور الهائج"، توفي بمسقط رأسه فيتوريا في صقلية.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية إن دي موديكا، الذي أتم الثمانين منذ فترة قصيرة، كان يعاني من السرطان لسنوات طوال.

ويقع تمثال "الثور الهائج" في منطقة بولينغ غرين بقلب الحي المالي في مانهاتن. والتمثال الذي يبلغ وزنه 3200 كغ هو أشهر أعمال دي موديكا، وأصبح أحد رموز مدينة نيويورك.

وضع دي موديكا التمثال بشكل غير رسمي أمام بورصة نيويورك في عام 1989 بهدف تصوير روح العزيمة والإرادة في المدينة الأمريكية.

وبعد أن صادرت الشرطة التمثال، دفع الغضب الشعبي إدارة الحدائق والمتنزهات بالمدينة لإعادة وضعه بعد أيام في موقعه الحالي القريب من البورصة.

المصدر: رويترز