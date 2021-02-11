مصر.. وفاة الفنان عباس منصور بعد صراع مع المرض

أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنان منير مكرم، وفاة الفنان عباس منصور بعد صراع مع المرض.

وكتب مكرم في منشور عبر موقع "فيسبوك: "الدوام لله رحل الفنان عباس منصور.. العزاء في ساحة مسجد الشهيد هشام بركات بمدينة نصر الساعة 8 ونصف صباحا".

الدوام لله رحل الفنان عباس منصور العزاء ساحه مسجد رابعه العدويه مدينه نصر الساعه تمانيه ونص صباحا الدوام لله Posted by ‎منير مكرم‎ on Wednesday, February 10, 2021

وبدأ الفنان عباس منصور نشاطه الفني في الثمانينيات، وقدم أدوارا في أعمال "رفاعة الطهطاوي" عام 1985، و"عمر بن عبد العزيز" عام 1995، و"الإمام الغزالي" عام 2012، كما ظهر في دور ضابط المباحث في فيلم "الكيت كات" عام 1991.

وكانت آخر أعماله مسلسل الإمام الغزالي، الذي عرض في شهر رمضان عام 2012.

المصدر: "الوطن"