مصر.. الانتهاء من أعمال ترميم سبيل "رقية دودو" الأثري في القاهرة

في إطار المشروع الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار المصرية لترميم وإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية، تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير سبيل "رقية دودو" بشارع سوق السلاح.

وجاء تنفيذ أعمال الترميم بالتعاون مع تفتيش آثار منطقة "الدرب الأحمر" و"السيدة عائشة"، وتحت إشراف الإدارة العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم نفذت وفقا للأصول الفنية والأثرية للخرائط والوثائق القديمة للسبيل، حيث شملت أعمال التوثيق المعماري، والترميم الدقيق لواجهة السبيل التي تعتبر من أجمل واجهات الأسبلة العثمانية الموجودة في القاهرة.

وأضاف هشام سمير أن أعمال الترميم الداخلية للسبيل تضمنت ترميم الأرضية الرخامية لغرفة التسبيل، وترميم وعزل سقف الغرفة الخشبية المزخرف، والشبابيك والكتبيات الخشبية الموجودة بغرفة الكتاب، وتأهيل المنطقة الخلفية للسبيل.

وأشار محمود عبد الباسط، المدير العام لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، إلى أنه خلال أعمال الترميم تم الكشف عن المنسوب الأثري ودرج السلم الحجري لكتلة الدخول الرئيسية، كما تم تطوير شبكة الكهرباء ووضع نظام إضاءة جديد متكامل من الداخل والخارج.

جدير بالذكر أن مشروع إنقاذ مائة مبنى أثري يهدف إلى ترميم ورفع كفاءة المباني الأثرية وترميمها لتكون على مسار الزيارة الأثري والسياحي.

وسبيل رقية دودو أنشأته بدوية بنت شاهين على روح ابنتها المرحومة رقية دودو عام 1174 هـ، حسبما أشارت إليه العديد من النقوش الكتابية التي وردت بواجهة السبيل، وهي حفيدة رضوان كتخدا الجلفي، أحد كبار أمراء المماليك في تلك الفترة، ولم يسمح لأقاربه بكتابة اسمه على هذه المنشأة نظرا لهزيمته أمام خصومه المماليك ومقتله. ويتبع السبيل في تخطيطه الأسبلة العثمانية ذات الواجهة المقوسة والتي تتكون من حجرة مستطيلة في ثلاثة أضلاع والضلع الرابع يأخذ الهيئة المقوسة يفتح بها شبابيك التسبيل، ويعلوها الكتاب.

ناصر حاتم

المصدر: RT