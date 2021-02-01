الفنانة المصرية ميمي جمال تفاجئ جمهورها باعتزال الفن على الهواء وتكشف الأسباب

أعلنت الفنانة المصرية المشهورة ميمي جمال، زوجة الفنان الراحل حسن مصطفى اعتزالها الفن نهائيا وذلك خلال مداخلة هاتفية على الهواء.

ووفقا لموقع "مصراوي" قالت ميمي في مداخلة هاتفية: "أيوه اعتزلت الفن، أنا من ساعة ما المرحوم حسن زوجي أتوفى، وأنا في حالة نفسية، بقالي سنة ونص مش عارفة اشتغل، لغاية أحمد حلمي ما عمل فيلم "لف ودوران" قالولي هو عايزك في الفيلم".

وأضافت ميمي :"أنا اشتغلت كتير أوي، أنا بشتغل من وأنا عندي 9 سنين، وعملت كذا فيلم وأنا صغيرة، كفاية بقى أشوف أولادي وأحفادي وأشوف نفسي شوية، أنا اعتزلت خلاص".

ميمي جمال قالت في تصريح على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية على برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، "إنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عاما كزوجين في المنزل أما خارجه فكل منهما لديه عمله، وأن زوجها كان سندا وظهرا وعشرة عمر، وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة، وبعدها شاركت في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي".

وأضافت أنها أرادت "تعويض الفترة التي مرت من حياتها مع أسرتها وحتى ترتاح بعد مسيرتها الطويلة في عالم الفن"، مؤكدة أن قرار الاعتزال مريح لها نفسيا بشدة، وذلك لأنها "تعبت" في الفترة الماضية، مضيفة: كفاية اشتغلت كتير وعاوزة أعوض الفترات اللى فاتت من حياتي عايزة استمتع بحياتي واعيش مع احفادي".

المصدر: مصراوي + اليوم السابع