فيلم روسي يفوز بجائزة النقاد السينمائيين الأمريكيين

منح فيلم "ايها الرفاق الأعزاء" من إخراج الفنان الروسي المخضرم، أندريه كونتشالوفسكي، جائزة مجلس النقاد السينمائيين الأمريكيين عام 2020.

وقد أدرج الفيلم على قائمة أفضل الأفلام التي تم إخراجها بلغة غير الإنجليزية وهي أفلام "الجماعة - 2019"، "الجاسوس – 2020" ، "التفاح – 2020"، " ليلة الملوك – 2020 ".

ويروي فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" بالأبيض والأسود (غير الملون) قصة انتفاضة العمال في جنوب روسيا ضد السلطة السوفيتية عام 1962. وفاز الفيلم بجائزة خاصة لمهرجان البندقية السينمائي وعدد من الجوائز في مهرجانات سينمائية روسية وأجنبية أخرى.

أما الجائزة الكبرى لمجلس النقاد السينمائيين الأمريكيين ففاز بها فيلم Da 5 Bloods – 2020 من إخراج الأمريكي، سبايك لي.

ونال الممثل، ريز أحمد، جائزة "أفضل دور رجالي" في فيلم Sound of Metal - 2019. كما نالت، كاري مالغان، جائزة "أفضل دور نسائي" في فيلم Promising Young Woman – 2020.

يذكر ان مجلس النقاد السينمائيين تم تأسيسه عام 1909 في نيويورك. وتضم لجنة التحكيم 100 فنان وصحفي. فيما لم يعلن إلى حد الآن عن موعد توزيع الجوائز.

المصدر: تاس