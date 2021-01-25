العثور على جثة الممثل الروسي شاليابين في بيته والمعلومات الأولية ترجح انتحاره

تم العثور اليوم الاثنين على الممثل والكوميدي الروسي، ألكسندر شاليابين ميتا في منزله بموسكو.

وقالت زوجته أناستاسيا شاليابينا، التي عثرت على جثته عندما عادت إلى المنزل بعد قضائها عطلة نهاية الأسبوع في ضواحي موسكو، أنها لاحظت بقايا دم ما أثار فيها الرعب وقررت الاتصال بشخص تعرفه، وبعد دخولهما الشقة وجدا شاليابين (41 عاما) متوفيا.

وقالت زوجته إنه كان يعاني من مشاكل إدمان على الكحول على مدار العشرين عاما الماضية، وفي الفترة الأخيرة كان يعالج في عيادة في بيلغورود، ووصل إلى موسكو قبل أيام قليلة.

بدورها أكدت مديرة أعمال تشاليابين أن الأخير انتحر.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات ظروف وفاته.

يُعرف ألكسندر شاليابين بأنه ممثل سينمائي وفنان كوميدي، قام ببطولة أكثر من 50 فيلما.

المصدر: ريا نوفوستي