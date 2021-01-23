عرض باليه "ألف ليلة وليلة" في بطرسبورغ

سيصبح باليه "ألف ليلة وليلة" الذي وضعه في مدينة فلاديفوستوك الروسية مصمم الباليه، إلدار علييف، جزءا من ربرتوار مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ.

أعلن ذلك فنان الشعب الروسي ومدير مسرح "ماريينسكي"، فاليري غيرغييف، أثناء اللقاء بفناني فرقة الباليه من فلاديفوستوك والتي وصلت بطرسبورغ لتقديم باليهاتها الجديدة. وانتهت عروضها في بطرسبورغ بعرض باليه تشايكوفسكي الكلاسيكي "الحسناء النائمة".

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يذكر أن مسرح الباليه في فلاديفوستوك يعد فرعا من مسرح "ماريينسكي" الذي يعرض هناك مسرحياته التجريبية. وكان باليه "ألف ليلة وليلة" الذي وضعه مصمم الباليه المحلي، إلدار علييف، إحدى تلك الباليهات التجريبية التي ستعرض منذ الآن، حسب غيرغييف، على مسرح "ماريينسكي" الجديد في بطرسبورغ.

يذكر أن عروض مسرح الباليه من فلاديفوستوك في بطرسبورغ بدأت يوم 15 يناير لتنتهي يوم 22 يناير الجاري.

وتضمنت عرض باليهات "قرصار"، "الحسناء النائمة"، "بايادركا" إلى جانب باليه"ألف ليلة ولية" الذي تمتع بإقبال كبير لدى جمهور بطرسبورغ.

يذكر أن الباليه مستوحى من قصة شهرزاد في حكايات "ألف ليلة وليلة" العربية.

المصدر: تاس