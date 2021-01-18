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فيفي عبده تنهي الجدل حول ارتدائها الحجاب

الثقافة والفن

فيفي عبده تنهي الجدل حول ارتدائها الحجاب
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الفنانة المصرية، فيفي عبدو
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نفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، ما تردد خلال الفترة الماضية عن ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أنها كانت تضع "الطرحة" في أحد مقاطع الفيديو، بسبب "البرد".

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 وقالت فيفي عبر فضائية "dmc": "عشان ظهرت للناس في فيديو بالحجاب، الدنيا كانت برد جدا، وكنت بصلي، فكسلت أشيل الطرحة عشان الدنيا كانت برد أوي".

وحول إمكانية ارتداءها الحجاب، تابعت الفنانة المصرية حديثها قائلة: "ارتداء الحجاب مش بعيد على ربنا في لحظة، الموت نفس طالع ونفس لأ، لو ربنا أراد ألبس الحجاب على طول، هعمل ده، لكن محصلش ده، وأنا محتارة أعمل إيه عشان أرضي الناس"، لافتة إلى أنها تحب أن "تعيش على طبيعتها".

وكان العديد من النشطاء قد تساءلوا في وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت فيفي قد ارتدت الحجاب، أم لا.

المصدر: "مصراوي" + RT

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