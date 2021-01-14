مصر.. ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بحلقة عن "سيدة الكلاب"

أثارت الإعلامية ​ريهام سعيد الجدل من جديد في مصر بحلقة من برنامجها "صبايا الخير"، عرضت فيها تقريرا عن زيارة قامت بها لسيدة مصرية تربي عددا كبيرا من الكلاب.

وخلال التقرير تحدثت ريهام إلى سيدة مصرية كانت تعمل مضيفة طيران قبل تقاعدها، وظهر منزلها بلا أثاث، قبل أن تلقي سعيد باللوم على السيدة وتقول إن "الكلاب تدمر كل شيء، لكنها تتقبل منها ما تفعله لحبها لها".

وهاجم عدد كبير من المتابعين سعيد على هذا التقرير، بسبب طريقة حديثها مع السيدة، وتكرارها سؤال إنها تربي الكلاب، لأنها لم تنجب أطفالا، وكذلك حديثها عن رائحة المنزل وكيف تتحملها، "واهتمامها بكل ما هو مثير وليس مفيدا".

ريهام سعيد تعمل حلقه مستفزه فا تتشتم وتتوقف ، تطلع تعيط وتعتذر ، ترجع تاني تعمل حلقه مستفزه — سَارَّةٌ (@sara_ehab98) January 14, 2021

ياليت السيدة تستضيف ريهام سعيد ببيتها وتربيها ككلب رقم ١٥ https://t.co/GcDdEzvVeI — Bazinga⚡️ (@1Bazingaa) January 14, 2021

حنيتهم حنية ام .. أتمنى ريهام سعيد بعد حلقتها الأخيرة مع الفاضلة مدام مها اللي بتراعي في بيتها 14 كلب تتعلم حاجه عنهم و منهم — Nashwa Ezzat (@NashwaEzzat3) January 14, 2021

وكانت ريهام سعيد قد أثارت الجدل مؤخرا في حلقة ببرنامجها تحدثت فيها عن نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وتسبب تقريرها بموجة غضب واسعة بمصر بسبب اتهامها بإساءة التعامل مع الحيوان وتم إيقاف برنامجها وإحالتها للتحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية