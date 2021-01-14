فنانة لبنانية تعلن مغادرتها منصة "واتس آب"

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن مغادرتها وتركها تطبيق منصة التراسل الفوري "واتس آب" اعتراضا على الشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة منذ بداية العام الجديد.

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وجاء إعلان الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" كتبت فيه باللغة الإنجليزية: "أعتقد أنني سأترك واتسا آب وسأنتقل إلى تطبيق آخر".

وكان تطبيق "واتس آب" قد قام بالإعلان عن عدد من الشروط الجديدة والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع "فيسبوك" وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.

I think i will leave the whats up and move to an other application 🤫 — Elissa (@elissakh) January 13, 2021

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه "كجزء من عائلة شركات "فيسبوك"، يتلقى "واتس آب" معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها".

ويمهل "واتس آب" في الوقت ذاته، جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير لتفادي تعطل حساباتهم.

ويعد "واتس آب" أحد أكثر التطبيقات شعبية حول العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط، ولكن بعض المستخدمين قد يفقدون حساباتهم ما لم يوافقوا على مشاركة بيانات محددة مع "فيسبوك".

المصدر: تويتر+RT