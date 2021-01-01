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وفاة عميد الأغنية البدوية الجزائرية

الثقافة والفن

وفاة عميد الأغنية البدوية الجزائرية
Reuters
منظر عام يظهر جزء من وسط مدينة الجزائر العاصمة، أرشيف
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توفي الفنان الجزائري الشيخ بن ذهبية البوقيراطي، أحد أعمدة الأغنية البدوية الأصيلة في الجزائر وذلك عن 58 سنة.

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ويعتبر بن ذهبية أحد تلامذة الشيخ الجيلالي عين تادلس وعرف بأغانيه التي يتناول فيها قضايا المجتمع.

وزارة الثقافة والفنون الجزائرية نعت البوقيراطي وكتبت على "فيسبوك": "ونحن على أعتاب نهاية سنة 2020، يغمرنا الحزن ونحن نودع معها الفنان البدوي الشيخ بن ذهبية البوقيراطي، أحد تلامذة الشيخ الجيلالي عين تادلس، وواحد من أعمدة الأغنية البدوية الأصيلة".

وفاة عميد الأغنية البدوية الجزائرية

المصدر: النهار+ وزارة الثقافة الجزائرية

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