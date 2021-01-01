وفاة عميد الأغنية البدوية الجزائرية

توفي الفنان الجزائري الشيخ بن ذهبية البوقيراطي، أحد أعمدة الأغنية البدوية الأصيلة في الجزائر وذلك عن 58 سنة.

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ويعتبر بن ذهبية أحد تلامذة الشيخ الجيلالي عين تادلس وعرف بأغانيه التي يتناول فيها قضايا المجتمع.

وزارة الثقافة والفنون الجزائرية نعت البوقيراطي وكتبت على "فيسبوك": "ونحن على أعتاب نهاية سنة 2020، يغمرنا الحزن ونحن نودع معها الفنان البدوي الشيخ بن ذهبية البوقيراطي، أحد تلامذة الشيخ الجيلالي عين تادلس، وواحد من أعمدة الأغنية البدوية الأصيلة".

⚫⚫وفاة الشيخ بن ذهبية البوقيراطي عميد الأغنية البدوية pic.twitter.com/T8Ef9nBinw — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 1, 2021

المصدر: النهار+ وزارة الثقافة الجزائرية