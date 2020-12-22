أكثر مؤسسات الثقافة شعبية في روسيا عام 2020

أصبح متحف قصر "بطرغوف" في ضواحي بطرسبورغ ومسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ من أكثر المؤسسات الثقافية إقبالا عام 2020 في روسيا.

Globallookpress

صرحت بذلك الاثنين 21 ديسمبر وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا. وأضافت أن قائمة أكثر المؤسسات الثقافية الروسية الـ7 إقبالا تضم قصر بطرغوف، متحف الإرميتاج" في بطرسبورغ ، متحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية في موسكو، متحف "بافلوفسك"، متحف "تسارسكوي سيبلو" في بطرسبورغ، المتحف الروسي للفنون التشكيلية الروسية في بطرسبورغ، متحف بوشكين في موسكو.

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أما قائمة أكثر المسارح الروسية إقبالا فضمت عام 2020 مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، مسرح الأوبرا والباليه في نوفوسيبيرسك، مسرح "مالي" في موسكو، مسرح "فاختانغوف" في موسكو، مسرح "البولشوي" في موسكو، مسرح "تشيخوف" الفني في موسكو، مسرح "غوركي" الفني في موسكو.

وقالت وزير الثقافة إن فلهارمونيا موسكو أقامت 903 حفلات موسيقية حية شارك فيها 800 فنان روسي وأجنبي و317 ألف مشاهد وذلك على الرغم من العزلة الذاتية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.

يذكر أن المؤسسات الثقافية الروسية أغلقت على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي لغاية منتصف أغسطس حيث سمح لهم بحضور 50% من المشاهدين. وفي 13 نوفمبر الماضي أغلقت سلطات موسكو المتاحف. أما القاعات الموسيقية والمسرحية فسمح لها بحضور 25% فقط من المشاهدين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا