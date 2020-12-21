مصر.. ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس تجذب السياح والمواطنين

شهدت معابد الكرنك بكورنيش النيل في مدينة الأقصر المصرية، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد كبير من الأفواج السياحية والمصرية، لمشاهدة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالمعابد.

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وتتوافق الاحتفالية، وهي العاشر بهذه المناسبة على التوالي، مع موعد أضخم ظاهرة فلكية تتكرر كل عام، وهى تعامد الشمس على معابد الكرنك الشهيرة، من الساعة السادسة، وحتى الساعة الثامنة صباحا، حيث أن هذا الاكتشاف، رصده وتوصل إليه مركز البحوث الأثرية في جمعية المرشدين السياحيين في الأقصر.

وتخللت الاحتفالية عروض من فرقة الأقصر للفنون الشعبية، ومن ثم بدأت مقدمة عروض الصوت، والضوء، عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس، في واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك

وفي إطار تفسير وشرح هذه الظاهرة التاريخية، أوضح المدير بمعابد الكرنك، الطيب غريب، أن "الأقصر تحتفل سنويا في فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية في مصر والعالم أجمع، والذى تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلانا بالانتقال الشتوي رسميا"، لافتا إلى أن "معبد أمون رع يعد أحد أكبر معابد الكرنك، وأقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع، وسحر خاص على محور شمسي، يتوافق مع الانتقال الشتوي، مما يعتبر إبداعا فلكيا، وهندسيا، ومعماريا، وتاريخيا بأرض الأقصر".

المصدر: "اليوم السابع"