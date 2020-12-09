مصر.. تنظيم احتفال مميز بأعياد الميلاد ورأس السنة

أعلنت دار الأوبرا المصرية إعداد برنامج فني متميز بمناسبة أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، وأكثر من 150 فنانا من فرق كورال أكابيلا.

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وقالت المديرة الفنية لفرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى إنها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة، بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض، كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الأوبرا والأوركسترا السيمفونية.

وأوضحت أنه كان من المعتاد منذ 20 عاما تقديم العرض بمشاركة الأوركسترا والكورال الاحتفالي، وينضم إليهما كورال الأكابيلا واللوحات الاستعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التي صممت خصيصا على كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد.

وأضافت أن حفلات الكريسماس ستتضمن باقة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة بتوزيعات جديدة أعدها أمير عوض، وأسامة علي وعماد عادل، ومنها الليلة الهادئة، والنعمة الرائعة، وصلاة الرب، وعيد الميلاد الأبيض، وعجائب الشتاء، والليلة المقدسة، وهل تسمع ما أسمعه، و12 يوم في الكريسماس، ومزيج عيد الميلاد، وأكثر اللحظات الرائعة بالسنة، ورنين الجرس الرائع، وكل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت، وغيرها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية