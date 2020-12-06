الفنانة السورية غادة بشور تنفي صحة ما نسب إليها من تصريحات عن "الحجاب"

نفت الفناة السورية غادة بشور صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية من تصريحات منسوبة لها بخصوص الحجاب.

وقالت بشور لـ RT إن التصريحات المتداولة غير صحيحة أبدا، وأكدت أنها لا تتطرق أبدا لمواضيع كتلك، ولم يحدث أن تحدثت بها.

وحول رأيها بدوافع ما ينشر وأسبابه، قالت إنها لا تعرف، بل وأبدت استغربها من نشر مثل تلك التصريحات، ونفت أن تكون قد أجرت حوارا أو أعطت تصريحات لأي وسيلة إعلام في الأيام الماضية.

وكان عدد من المواقع تداولت تصريحا على لسان بشور يرد فيه أنها قالت إن الحجاب يقلل من أنوثة المرأة، وأنه يسيء للمجتمع، وقد أعيد نشر هذا التصريح المفبرك دون أي إشارة إلى مصدر، سوى ما قيل من إنها "تصريحات صحفية".

أسامة يونس ـ دمشق