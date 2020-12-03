حسين الديك ينعى والده

نعى الفنان السوري حسين الديك يوم الأربعاء، والده جميل رجب هرمز ديك، الذي توفي بسبب نوبة قلبية تعرض لها.

ونشر الديك عبر صفحته الخاصّة في موقع "فيسبوك" تفاصيل دفن والده حيث أشار إلى أن العائلة وبسبب الظروف الراهنة لن تتقبّل التعازي إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف.

وكتب حسين الديك: "بمزيد من الرضى وتسليما لقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدي جميل رجب هرمز ديك إثر نوبة قلبية".

وأفاد بأنه ووري الثرى في اللاذقية، مؤكدا أنه وبسبب الظروف الراهنة في البلد في إشارة إلى جائحة كورونا، فإن التعازي ستقبل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي.

المصدر: RT