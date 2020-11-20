مصر.. ناشطون يتناقلون فيديو للفنان الراحل فايق عزب وهو يؤدي أشهر رقصة في مدن القناة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للفنان الراحل فايق عزب وهو يرقص على أنغام آلة السمسمية إحدى أشهر الرقصات في مدن القناة.

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وظهر عزب وهو يقف في أحد مقاهي الإسماعيلية ليرقص بين روادها على أنغام آلة السمسمية، وهو يتمايل مع نغماتها برشاقة وحيوية.

فايق عزب، ولد في مدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل رئيسا لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

ورحل عزب أمس الخميس عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

المصدر: وسائل إعلام مصرية