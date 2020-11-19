 
مباشر

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

الثقافة والفن

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض
Reuters
القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6ow

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

إقرأ المزيد
ممثل مصري قدير مصاب بمرض
ممثل مصري قدير مصاب بمرض "مارسا"

والفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته ما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ شهر 15 يوما تقريبا، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

فايق عزب ممثل مصري ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا