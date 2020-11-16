السودان يختار "ستموت في العشرين" لتمثيله في مسابقة الأوسكار

اختار السودان ممثلا في وزارة الثقافة، فيلم "ستموت في العشرين" لتمثيله في مسابقة الأوسكار كمرشح السودان لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 93 في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.

وفيلم "ستموت في العشرين" من إنتاج السودان ومصر وإخراج أمجد أبو العلاء، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات دولية، وذلك بعد حصوله على منحة تطوير بصندوق اتصال بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وشارك في مهرجان فينيسيا ومهرجان الجونة وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل.

كما عرض أيضا في مهرجان مومباي السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية وعدد كبير من المهرجانات الأخرى، وحصد من خلالها جوائز عدة، ومؤخرا تم عرضه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة بحضور عدد من أبطاله.

وفيلم ستموت في العشرين، مأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية، وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.

لحظة فارقة للسينما العربية: #السودان يعلن رسميًا عن اختيار #ستموت_العشرين لتمثيله ولأول مرة في تاريخ السودان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2021. سعداء بدعمنا لهذا العمل الرائع من خلال برنامج المنح خاصةً أنه يعتبر ثامن فيلم روائي طويل في تاريخ السودان #ادعم_السينما_العربيةpic.twitter.com/WCUIylOFH9 — Doha Film Institute (@DohaFilm) November 16, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام