الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت الممثلة المصرية، سلمى أبو ضيف، اليوم الجمعة، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به بعد مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت أبو ضيف عبر صفحتها في موقع "إنستغرام": "خلصت الكورونا الحمد لله، شكرا لكل من اطمأن علي، وأظهر حبه، بحبكوا جدا، خلوا بالكوا من نفسكم".

كما أكد مصدر مقرب من سلمى أبو ضيف أن حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشاركت سلمى أبو ضيف مؤخرا في العديد من الأعمال الفنية العربية الشهيرة، منها مسلسلات "حلاوة الدنيا" و"طلعت روحي" و"لا تطفئ الشمس".

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الفترة الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، أحدثهم الفنان المصري، آسر ياسين، والفنانة ميس حمدان.

المصدر: وكالات