فيلم رسوم متحركة روسي يعرض في التلفزيون الفرنسي (فيديو)

يغزو المشروع الروسي للرسوم المتحركة بعنوان "تيما وتوما" سوقا تلفزيونية للأطفال في فرنسا والبرازيل.

وقد اقتنت شركة كندية كذلك الحقوق بعرض مسلسل الرسوم المتحركة الروسي "تيما وتوما" في الولايات المتحدة وكندا.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم شركة "ريكي" الروسية للرسوم المتحركة التي تولت إنتاج المسلسل.

يذكر أن "تيما وتوما" هو مسلسل الرسوم المتحركة للصغار تم إطلاقه في التلفزيون الفرنسي France TV في عطلة الخريف. ويروي المسلسل قصة مغامرات صغيري الفيل وفرس النهر.

وتم إخراج المسلسل بالتعاون مع شركة Alibaba Cultural Media Co. Ltd.

أما شركة GO-N Productions الفرنسية فتولت ترويج المسلسل في البلدان الناطقة باللغة الفرنسية.

وقال مسؤول المشتريات في France Televisions كلار هنريخ، إن المشروع الروسي يلهم الأطفال بخلق عوالم خيالية خاصة بهم.

يذكر أن التلفزيون اليرازيلي بدأ في عرض مسلسل "تيما وتوما" في سبتمبر الماضي على قناة الأطفال Gloobinho التي تمتلكها Globosat بصفتها أكبر شبكات الإنترنت في أمريكا اللاتينية. وسيعرض المسلسل كذلك على قنوات "يوتيوب".

المصدر: تاس