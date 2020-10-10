حفل افتراضي لفرقة كورية يجذب أكثر من 100 مليون متابع

انضم ما يزيد على 100 مليون من جماهير فرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية لحفل موسيقي أقامته فرقة البوب الشبابية الشهيرة على الإنترنت اليوم السبت.

وأقامت الفرقة المؤلفة من 7 أعضاء هذا الحدث الافتراضي بعدما ألغت خطتها الأولية لإقامة عرض حي لجمهور محدود، تماشيا مع قيود الحكومة المشددة للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشاهد الحفل جمهور وصل عدده إلى 114 مليونا، مدفوعا بنجاح أغنية "ديناميت"، وهي أول أغنية لفرقة (بي.تي.إس) باللغة الإنجليزية تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية الشهر الماضي.

وأثناء أداء الفرقة، أظهر جدار خلفي من الشاشات الصغيرة آلاف المعجبين ينضمون من جميع أنحاء العالم، ويلوح العديد منهم بالعصي المضيئة.

وجرى فتح غرفة دردشة للسماح للمتابعين بنشر تعليقاتهم تزامنا مع الحفل.

المصدر: رويترز